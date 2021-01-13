زعيم كوريا الشمالية يتعهّد بتعزيز ترسانة بلاده النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 09:10

زعيم كوريا الشمالية يتعهّد بتعزيز ترسانة بلاده النووية

منذ 16 mins 13 January، 2021
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