اليمن: إصابة مواطنين بقصف سعودي على منبه والعدوان يعتدي على عدة مناطق

أصيب مواطنان اثنان يمنيان الثلاثاء في قصف للجيش السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة اليمنية.

واكد مصدر يمني أن “الجيش السعودي استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه بالعديد من قذائف المدفعية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة”.

وأضاف المصدر أن “الجيش السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح وقطابر وشدا الحدودية بعشرات من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت لتضرر العديد من مزارع المواطنين”.

من جهة ثانية، أكد المصدر أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن 5 غارات على مديرية ماهلية وغارتين على مديرية العبدية بمحافظة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله