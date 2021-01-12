اليمن: الجيش واللجان صدوا محاولة تقدم للعدوان في حيس بالحديدة

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء زحفا واسعا لقوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “قوى العدوان نفذت زحفا جنوب مديرية حيس سانده قصف مكثف بأكثر من 40 قذيفة واستمر لساعتين”، واكد ان “المجاهدين تمكنوا بعون الله من كسر الزحف وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم”.

ولفت المصدر إلى أن “زحف المرتزقة يعد خرقا فاضحا لاتفاق السويد ووقف اطلاق النار في الحديدة”، وشدد على أن “قوات الجيش واللجان الشعبية في أتم الجهوزية لقلب الطاولة على العدو في الساحل الغربي في حال قررت القيادة ذلك”.

المصدر: موقع انصار الله