تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا في قضاء بنت جبيل

أعلنت خلية الأزمة في قضاء بنت جبيل، تسجيل خمسة وخمسين إصابة بوباء كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، حسب تقرير طبيب الرصد الوبائي في القضاء محمد حسن وبناء على نتائج فحوص pcr في مركزي بنت جبيل وتبنين الحكوميين، توزعوا على القرى والبلدات الآتية: خربة سلم 7، بنت جبيل 6، تبنين 6، شقراء 6، رميش 3، برج قلاويه 3، عيتا الشعب 2، كونين 2، كفرا 2، بيت ليف 2، حاريص 2، ياطر 2، الجميجمة 2، كفردونين 2، عيناتا 1، عيترون 1، برعشيت 1، عيتا الجبل 1، عين ابل 1، عدبل 1، دي نطار 1، ورشاف 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام