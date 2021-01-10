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January 10 2021 - 20:54

مستشفى الحريري: 40 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 1 ساعة 10 January، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 463.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.
– عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 27.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.
– حالات وفاة: 0.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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