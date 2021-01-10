مستشفى الحريري: 40 حالة حرجة ولا وفيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 463.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.
– عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 27.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.
– حالات وفاة: 0.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام