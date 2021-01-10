مستشفى الحريري: 40 حالة حرجة ولا وفيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 463.

– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.

– عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 27.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.

– حالات وفاة: 0.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام