84 حالة إيجابية بكورونا في قضاء الكورة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 84 حالة إيجابية جديدة في الكورة، موزعة على الشكل الآتي:

أنفه 9، أميون 8، بطرام 1، بزيزا 5، النخلة وحارة الخاصة 2، برسا 5، بتعبورة 1، بتوراتيج 2، بصرما 1، داربعشتار 2، كفرحاتا 2، عين عكرين 3، دده 6، كفرعقا 4، فيع 4، بدبا 3، راسمسقا 3، كفرصارون 3، دارشمزين 1، كوسبا 5، قيد التحقق 14.

ودعت اللجنة “منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي”. وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام