قوى الامن توضح حقيقة ما حصل مع عناصرها في أحد المطاعم

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة عبر حسابها على “تويتر” حقيقة ما تم نشره عبر مواقع التواصل: “انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعدد من عناصر من قوى الأمن الداخلي في أحد المطاعم على أنها ضمن فترة الاقفال العام، وهم يدخنون النرجيلة غير ملتزمين التباعد الاجتماعي.

بنتيجة المتابعة، تبين أنه نهار الثلثاء بتاريخ 5/1/2021، عند الساعة 15,30، تناول عناصر من فصيلة الهرمل طعام الغداء في أحد المطاعم، بمناسبة ترقية بعض العناصر، علما أن قرار الاقفال العام، بدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 7/1/2021.

لقد تم اتخاذ الاجراءات المسلكية المناسبة بحق العناصر لعدم إحترامهم الاجراءات الوقائية وتسطير محضر ضبط بحق صاحب المطعم بالمخالفة نفسها.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، عدم التسرع في نقل أي معلومة قبل التأكد منها، ومراجعة شعبة العلاقات العامة في هذه المديرية العامة منعا لأي خطأ أو تأويل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام