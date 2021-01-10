6 حالات إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2021 - 18:28

6 حالات إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 39 mins 10 January، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8 و9 كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 08/01/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق : شركة SAW رقم 201 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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