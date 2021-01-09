شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن إجراءات للركاب المتوجهين إلى #الدنمارك

نشرت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تعميما صادرا عن السلطات الدانماركية تدعو فيه جميع المسافرين إلى الدانمارك (كوبنهاغن) الى تقديم اختبار PCR سلبي أو اختبار antigen عند تسجيل الوصول Check-in Counters، على أن تكون الصلاحية في غضون 24 ساعة قبل المغادرة إلى الدانمارك.

وحملت السلطات الدانماركية شركة الطيران المسؤولية، لضمان عدم صعود أي مسافر على متن الطائرة دون إبراز نتيجة سلبية، مشيرة الى أنه “عدم القيام بذلك سيخضع الراكب لغرامة فورية قدرها 1699 يورو”.

واستثنت الاولاد ما دون 12 سنة من إجراء فحص PCR، وأعلنت أن تأشيرة شنغن Type C لم تعد مقبولة، وسمحت لركاب الترانزيت العبور عبر كوبنهاغن، مشددة على أنه “لن يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط المتوجهة الى كوبنهاغن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام