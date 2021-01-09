محافظ عكار طلب من رؤساء بلديات عكار إحصاء أعداد المصابين بكورونا

وجه محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما الى رؤساء البلديات في عكار، جاء فيه “لما كنا نشهد تزايدا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولما كان العديد من المستشفيات والمختبرات الخاصة بدأت بإجراء فحوص PCR وRapid test Ag. نطلب منكم، كل ضمن نطاق بلديته، التواصل مع أبناء بلدته عبر مجموعات وسائل التواصل الإجتماعي والطلب إليهم لدى إجراء فحص كورونا داخل عكار أو خارجها، إبلاغ نتيجته، في حال كانت إيجابية، إلى خلية الأزمة في البلدة أو رئيس البلدية (الإسم الثلاثي – رقم الهاتف – مكان إجراء الفحص)، حتى يقوم رئيس البلدية بإبلاغ النتيجة مباشرة إلى المحافظ، ليتسنى للبلدية ولغرفة إدارة الكوارث في المحافظة جمع البيانات المطلوبة وإحصاء عدد الإصابات بشكل دقيق، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية