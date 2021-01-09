بيلوسي لشبكة CBS: ترامب قام بشيء خطير للغاية يجب أن يلاحق بشأنه قضائيا وكل الخيارات مطروحة على الطاولة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 02:58

بيلوسي لشبكة CBS: ترامب قام بشيء خطير للغاية يجب أن يلاحق بشأنه قضائيا وكل الخيارات مطروحة على الطاولة

منذ 14 mins 9 January، 2021
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