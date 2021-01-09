رويترز: بيلوسي تقول إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة ترمب إذا لم يستقل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 02:50

رويترز: بيلوسي تقول إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة ترمب إذا لم يستقل

منذ 2 ساعة 9 January، 2021
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