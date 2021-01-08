بايدن: ترامب هو من حرض على العنف في مبنى الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب هو من حرض على العنف الذي شهده مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، واصفا ما حدث بأنه أحد أحلك الأيام في تاريخ البلاد وهجوم على الديمقراطية. ووصف بايدن، الذي كان يتحدث في ولاية ديلاوير، مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس بأنهم “إرهابيون محليون”. وقال “لا أجرؤ على وصفهم بالمحتجين. إنهم غوغاء مثيرون للشغب. متمردون وإرهابيون محليون”.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب “شاهدنا في الأعوام الأربعة الماضية رئيسا جعل احتقاره لديمقراطيتنا ودستورنا وحكم القانون أمرا واضحا في كل شيء فعله”.

وحلت الفوضى بمبنى الكونجرس عندما اقتحم مؤيدون لترامب المبنى الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب بعدما ظل ترامب طوال أسابيع يوجه لأنصاره مزاعم زائفة بأن انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قد سرقت منه. وفي تجمع أمام البيت الأبيض أمس الأربعاء، دعا ترامب مؤيديه إلى الزحف نحو الكونجرس.

المصدر: رويترز