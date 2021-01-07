موقع فيس بوك يجمد حساب الرئيس ترامب لأربع وعشرين ساعة بعد رصده ارتكابه انتهاكين لسياسة النشر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2021 - 07:08

موقع فيس بوك يجمد حساب الرئيس ترامب لأربع وعشرين ساعة بعد رصده ارتكابه انتهاكين لسياسة النشر

منذ 3 ساعة 7 January، 2021
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