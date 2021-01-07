موقع فيس بوك يجمد حساب الرئيس ترامب لأربع وعشرين ساعة بعد رصده ارتكابه انتهاكين لسياسة النشر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2021 - 07:08
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يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن الاوضاع السياسية المحلية يوم الجمعة الساعة الثامنة والنصف مساء
الصحة اللبنانية: تسجيل 4166 اصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
نظراً لظروف كورونا تتقبل قناة المنار التعازي بالزميل علي المسمار على الأرقام التالية: 01553903 - 03180140
قناة المنار تتقبل برقيات التعزية بالزميل علي المسمار على البريدين الإلكترونيين: pr@manartv.com.lb وinfo@manartv.com.lb
العميد قاآني: الأعداء الذين اقترفوا جريمة اغتيال الشهيد سليماني لن يأمنوا في بيوتهم ولن نسمح لهم أن يعيشوا بأمان
الجيش الإيراني يواصل لليوم الثاني على التوالي المناورة القتالية الكبرى للطائرات المسيرة ويطلق صاروخ "آذرخش" لأول مرة
نائب قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: المسيرات المشاركة في المناورة تشكل جزءا بسيطاً من قدراتنا الجوية
سكاي نيوز: الأرقام والإحصاءات الأخيرة تظهر وفاة أميركي واحد كل 33 ثانية بسبب وباء كورونا
ايه الله الشيخ عيسى قاسم : البحرين سجن مليئ بالسجون الكثيرة لكن كلمة الحق لن تهزم
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء فوق ريف دمشق
انصار ترامب يقتحمون الكونغرس ويعطلون جلسة المصادقة على فوز بايدن
إصابات بالرصاص وإعلان التعبئة العامة ونشر الحرس الوطني لتأمين واشنطن
ترامب يطلب من مناصريه الذهاب الى منازلهم بـ"سلام"
بايدن لترامب: ارتق الى مستوى المسؤولية فديمقراطيتنا تتعرض لهجوم غير مسبوق
البنتاغون يستنفر الحرس الوطني لدعم الشرطة في مواجهة الاحتجاجات في واشنطن
الخارجية الالمانية: على ترامب وانصاره ان يتقبلوا قرار الشعب الاميركي
الامين العام لحلف الاطلسي: مشاهد صادمة في واشنطن
رئيس البرلمان الاوروبي دايفيد ساسولي: ما يجري في واشنطن مقلق جدا
رئيس الوزراء البريطاني: يجب ان يتم انتقال السطلة في امريكا بطريقة سلمية
الخارجية التركية : ندعو جميع القوى في اميركا للتهدئة وضبط النفس
الخارجية الفرنسية: نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية يجب ان تحترم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية السعودي: قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار الخليج والاتفاق يدعو الى التصدي المشترك لاي تهديدات
وزير الخارجية السعودي :اتفاق قمة السعودية يدعو الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية
البيان الختامي للقمة الخليجية: توقيع مصر على بيان "العلا" توثيق للعلاقات الاخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون
البيان الختامي للقمة الخليجية: ما تم اليوم في القمة طي كامل للخلاف مع قطر وعودة كاملة للعلاقات الديبلوماسية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
موقع فيس بوك يجمد حساب الرئيس ترامب لأربع وعشرين ساعة بعد رصده ارتكابه انتهاكين لسياسة النشر
منذ 3 ساعة
7 January، 2021
ترامب
فيس بوك
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