وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3507 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2020 - 17:44

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3507 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

منذ 28 mins 31 December، 2020
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