سلام ترأس الاجتماع الختامي مع رئيس بعثة “صندوق النقد”.. جابر: المطلوب معالجة موضوع المصارف

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس اجتماعا ضم رئيس بعثة “صندوق النقد الدولي” ارنستو رامرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض.

وبالمناسبة، قال جابر “هدف الاجتماع وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة القادمة وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين”، واكد ان “هناك تقدمًا وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج والمطلوب بسرعة معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة الى مصارف”، واضاف “في الوقت نفسه مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم”.

ولفت جابر الى ان “هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وإصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه”، وتابع “نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات ولقد توافرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي”.

ردا على سؤال عن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف، قال جابر “هناك برامج عمل لكل الوزارات وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه”، وتابع “نحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأسمال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن لأن يخدم بلده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام