وسائل إعلام إسرائيلية: قرر حزب شاس دعم حل الكنيست والمطالبة بانتخابات بعد شهر ايلول، ويأتي هذا القرار عقب المطالبة بإقرار قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في “الجيش الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 4 2025 - 18:44

وسائل إعلام إسرائيلية: قرر حزب شاس دعم حل الكنيست والمطالبة بانتخابات بعد شهر ايلول، ويأتي هذا القرار عقب المطالبة بإقرار قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في “الجيش الإسرائيلي”

منذ 12 mins 4 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة