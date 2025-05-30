“اتحاد الضياء لنقابات عمال بيروت وجبل لبنان الجنوبي”: نرفض الرسوم الجديدة على المحروقات

تابع “إتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي”، موضوع الرسوم الجديدة على المحروقات، ورأى في بيان، ان “ما اقدمت عليه الحكومة من فرض رسوم إضافية على مادتي البنزين والمازوت تأتي في ظل ضائقة اقتصادية تمعن في خنق العامل اللبناني وعائلته، وإن فرض هذه الرسوم تحت عنوان تمويل تقديمات لفئة محددة ورفد الخزينة باموال تحتاجها ، هو سرقة للمواطن وتحميل للعامل والمواطن البسيط تبعات تقصير اهمال وفشل سياسات ، وخضوع لابتزاز الخارج” .

ورفض الاتحاد “بشكل قاطع أي إجراءات تزيد من اسعار المحروقات وبالتالي كلفة النقل ، لأنّها ستنعكس ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات كافة، مما يعني موجة غلاء جديدة لا قدرة للناس على تحمّلها”، وذكّر أن “أي إصلاح يبدأ بإفساد حياة الناس، لا يُسمى إصلاحًا، بل ظلمًا موصوفًا”. وطالب الحكومة ب”التراجع الفوري عن هذه القرارات، والبدء بخطة تعافٍ عادلة تبدأ من محاسبة الفاسدين لا من جيوب المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام