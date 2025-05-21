صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: جميع استطلاعات الرأي أظهرت عدم ثقة الجمهور بالحكومة “الإسرائيلية” وأنه لا يعتقد أن اعتبارات رئيس الوزراء موضوعية بل يراها تتعلق بالحفاظ على الائتلاف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 12:32
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صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: جميع استطلاعات الرأي أظهرت عدم ثقة الجمهور بالحكومة “الإسرائيلية” وأنه لا يعتقد أن اعتبارات رئيس الوزراء موضوعية بل يراها تتعلق بالحفاظ على الائتلاف الحكومي
منذ 8 mins
21 May، 2025
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