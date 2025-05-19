مساعدات تحت النار: قافلة مساعدات تدخل غزة بعد ضغوط دولية وقصف دموي

تدخل أول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم، محمّلة بمواد غذائية وأدوية، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.

وأفاد مسؤولون صهاينة ، اليوم، بأنّ” إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة”.

وتستأنف قوات الاحتلال السماح بدخول المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر (العوجة / نيتسانا)، فيما ستشرف الأمم المتحدة على دخول المساعدات، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر.

ضغوط دولية دفعت نتنياهو للموافقة على إدخال المساعدات

ومساء أمس، صادق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني “الكابينت”، على خلفية الضغوط الأميركية لمنع حدوث أزمة في القطاع.

في السياق، ذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأميركي وتهديد بعقوبات، موضحة أن مشرعين أميركيين من الحزبين توجهوا لسفير “إسرائيل” في واشنطن بشأن المساعدات. كما أفادت بأن نتنياهو قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغطاً قوياً بشأن إدخال المساعدات.

إلى ذلك، وإذ رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن هناك حاجة إلى أن تتولى جهة ما توزيع المساعدات في قطاع غزة، قال إنه يجب على مصر أن تدير غزة و”إذا كانت لدى حكومة إسرائيل فكرة أفضل فسيسعدنا سماعها”.

أكثر من 150 شهيداً خلال 24 ساعة

في غضون ذلك، استشهد 19 فلسطينياً في غارات صهيونية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 5 أشخاص وأُصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب سوق الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب العشرات في أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مدينة دير البلح، استشهد 3 أشخاص، إضافة إلى إصابة وفقدان آخرين، فيما استشهد 3 آخرون في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، وآخر في المخيم.

لحظة قصف طيران الاحتلال غارات على محيط مجمع ناصر الطبي في خانيونس. pic.twitter.com/j9LSl5uPT2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 19, 2025

أما في مخيم اليرموك وسط مدينة غزة، فاستشهد فلسطينيان جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين.

ومنذ فجر أمس حتى الساعة، أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 150 فلسطينياً، بحسب وكالة “معا”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 67 شهيداً و361 جريحاً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: مواقع