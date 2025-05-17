عباس: ندعو إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2025 - 14:36

عباس: ندعو إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب على غزة

منذ 48 mins 17 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة