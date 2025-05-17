صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: عملية “عربات جدعون” ستمر بثلاث مراحل والأولى تم تنفيذها بالفعل والثانية في طور التحضير من خلال عمليات جوية وبرية لدفع السكان للانتقال للمناطق “الآمنة” جنوب القطاع والثالثة هي المناورة البرية لاحتلال أجزاء من القطاع تدريجياً والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد هناك – موقع قناة المنار – لبنان
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: عملية “عربات جدعون” ستمر بثلاث مراحل والأولى تم تنفيذها بالفعل والثانية في طور التحضير من خلال عمليات جوية وبرية لدفع السكان للانتقال للمناطق “الآمنة” جنوب القطاع والثالثة هي المناورة البرية لاحتلال أجزاء من القطاع تدريجياً والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد هناك