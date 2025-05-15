رئيس الأركان “الإسرائيلي” السابق الجنرال احتياط “غادي آيزنكوت”: لقاء الجولاني مع ترامب بالنسبة ل”إسرائيل” إشارة تنذر بالسوء تماماً كما هي المحادثات المباشرة بين حماس وواشنطن من وراء ظهرنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2025 - 09:58

رئيس الأركان “الإسرائيلي” السابق الجنرال احتياط “غادي آيزنكوت”: لقاء الجولاني مع ترامب بالنسبة ل”إسرائيل” إشارة تنذر بالسوء تماماً كما هي المحادثات المباشرة بين حماس وواشنطن من وراء ظهرنا

منذ 44 mins 15 May، 2025
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