39 شهيدا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2025 - 05:20

39 شهيدا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 16 mins 15 May، 2025
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