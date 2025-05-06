ترامب: سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2025 - 19:38

ترامب: سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن

منذ 17 mins 6 May، 2025
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