مجلس الوزراء اقر مشروع قانون استقلالية القضاء ومنح متضرري العدوان الاسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب

أكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، موضحًا أنّ وزير العدل عادل نصار شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل.

ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما فيما يتعلّق بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني”، كما أكّد أنّ مجلس الوزراء “وافق على منح المتضررين من العدوان الإسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب”، بناء على طلب من وزارة المالية.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر “تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام