شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة حمدان في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 03:22

شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة حمدان في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 22 mins 30 April، 2025
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