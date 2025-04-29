وسائل اعلام يمنية: عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية سحار في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2025 - 21:12

وسائل اعلام يمنية: عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية سحار في صعدة

منذ 21 mins 29 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة