رئيس اركان العدو “إيال زامير”: الضغط العسكري على قطاع غزة سيزداد حتى إعادة الأسرى والقضاء على حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 21:12

رئيس اركان العدو “إيال زامير”: الضغط العسكري على قطاع غزة سيزداد حتى إعادة الأسرى والقضاء على حماس

منذ 32 mins 29 April، 2025
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