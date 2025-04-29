الرئيس عون: من مصلحة الولايات المتحدة ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا وعليها ان تبادر الى مساعدته لتحقيق هذا الهدف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 15:04

الرئيس عون: من مصلحة الولايات المتحدة ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا وعليها ان تبادر الى مساعدته لتحقيق هذا الهدف

منذ 46 mins 29 April، 2025
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