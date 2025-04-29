مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 07:20

مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 April، 2025
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