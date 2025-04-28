طهران تكشف سبب انفجار مرفأ بندر عباس

أعلن وزير الداخلية الإيرانية، إسكندر مومني، أنّ سبب الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد، وأدّى إلى مقتل 46 شخصاً، هو الإهمال.

وقال مومني، في تصريح، إنّ التحقيقات الأولية أظهرت حصول “تقصير، وخصوصاً عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية، وإهمال على صعيد الدفاع المدني”، مشيراً إلى أنّه “شُكلت لجنة خاصة للتحقيق في أسباب وقوع الحادث، وقد استُدعي بعض المتورطين الذين حُددت مسؤوليتهم لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة”.

ولفت وزير الداخلية الإيرانية إلى أنه أصدر توجيهات بتسريع التحقيقات لتحديد الأسباب بدقة، ومحاسبة جميع المتسبّبين بالتقصير أو المخالفات.

وأكد مومني ضرورة “مراجعة آليات التخزين في الميناء لضمان عدم انتقال الأضرار إلى باقي المواقع في حال وقوع أي حادث مستقبلاً”، وأهمية “تشديد الرقابة ومدد تخزين البضائع، ومعالجة حالات التصريح الكاذب للبضائع”.

وزير الداخلية الإيراني: تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حادثة بندر الشهيـ.ـ.د رجائي أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، أن حصيلة ضحايا حادثة بندر الشهيد رجائي ارتفعت إلى 46 قتيلاً، مشيراً إلى أن عدد المفقودين أو الجثث التي لم يتم التعرف عليها يساوي عدد الوفيات. pic.twitter.com/5o4TjufZwT — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 28, 2025

وأشار مومني إلى أن عمليات إخماد الحريق وإزالة آثاره لا تزال مستمرة، مبيّناً أنّ “حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 46 قتيلاً، وعدد المفقودين أو الجثث التي لم يتم التعرف إليها يساوي عدد الوفيات”. كما لفت إلى أنّ “عمليات التعرف إلى المفقودين مستمرة عبر فحوصات الحمض النووي”.

وكان انفجار ضخم قد وقع السبت الفائت، في ميناء بندر عباس، مُخلّفاً عشرات القتلى ومئات الجرحى.

المصدر: مواقع