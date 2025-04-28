مكي: مشروعي لإصلاح القطاع العام يقوم على التحول الرقمي ومحاربة الفساد

قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية فادي مكي خلال لقاء جمعه بالهيئات الاقتصادية يوم الاثنين إن “الهدف من اللقاء اليوم هو تأسيس علاقة تشاركية وإطلاع الهيئات على ما يقوم به وعلى المشروع الذي يعده لإصلاح القطاع العام والذي لا يزال في صياغته الأولية والذي يقوم على الإصلاح والتحول الرقمي ومحاربة الفساد”.

واشار مكي الى أنه “سيقوم بعدد من الاجتماعات للإطلاع على رأي بعض الجهات من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص وأكاديمين وخبراء في قطاعات محددة، حول المشروع كي يضعه في صيغته النهائية”، وأكد أن “لديه قناعة تامة بالتشارك مع الهيئات الإقتصادية في موضوع إصلاح وتطوير الإدارة اللبنانية”، ولفت الى أنه “سيكون هناك في هذا الإطار دعم من البنك الدولي عن طريق قروض”، وتابع “كما سنعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية على طرق خلاقة لإيجاد الحلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام