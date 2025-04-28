القوات المسلحة اليمنية: أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 18:48

القوات المسلحة اليمنية: أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية في صعدة

منذ 1 ساعة 28 April، 2025
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