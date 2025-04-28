الرئيس عون: الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:50

الرئيس عون: الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة

منذ 12 mins 28 April، 2025
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