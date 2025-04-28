الرئيس جوزاف عون لوفد من من مجلس الشيوخ الفرنسي: الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:50

الرئيس جوزاف عون لوفد من من مجلس الشيوخ الفرنسي: الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش

منذ 13 mins 28 April، 2025
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