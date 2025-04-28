سرايا القدس تنشر: بعد قليل.. رسالة “الحل الوحيد” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:50

سرايا القدس تنشر: بعد قليل.. رسالة “الحل الوحيد”

منذ 17 mins 28 April، 2025
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