اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ما يحدث في غزة يجسّد الجحيم ويجعل الإنسانية في خطر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:48

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ما يحدث في غزة يجسّد الجحيم ويجعل الإنسانية في خطر

منذ 42 mins 28 April، 2025
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