المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العدو قتل أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي و113 من أفراد الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:48

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العدو قتل أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي و113 من أفراد الدفاع المدني

منذ 48 mins 28 April، 2025
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