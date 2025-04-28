بقائي: أي تهور من الكيان الصهيوني وأي اعتداء على إيران سيواجه برد حاسم ومدمر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:48

بقائي: أي تهور من الكيان الصهيوني وأي اعتداء على إيران سيواجه برد حاسم ومدمر

منذ 49 mins 28 April، 2025
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