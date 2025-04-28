إعلام العدو عن ضباط وجنود بجيش العدو: تململ في صفوف الجنود بسبب أمر بتمديد الخدمة الإلزامية 4 شهور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 09:54

إعلام العدو عن ضباط وجنود بجيش العدو: تململ في صفوف الجنود بسبب أمر بتمديد الخدمة الإلزامية 4 شهور

منذ 26 mins 28 April، 2025
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