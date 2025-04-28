إعلام العدو عن ضباط وجنود بجيش العدو: تململ في صفوف الجنود بسبب أمر بتمديد الخدمة الإلزامية 4 شهور

برأيك، ما هو السبب الرئيسي خلف الحملة في الداخل اللبناني على سلاح المقاومة؟

استكمال العدوان النفسي على المقاومة وبيئتها تمهيداً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي (51%)

انخراط بعض اللبنانيين في مشروع التحريض الأميركي المستمر على المقاومة منذ عقود (44%)

عدم وجود استراتيجية دفاعية لبنانية واضحة ومتفق عليها (5%)