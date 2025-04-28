مصادر فلسطينية: قوات العدو الصهيوني تقتحم مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 02:00

مصادر فلسطينية: قوات العدو الصهيوني تقتحم مدينة نابلس

منذ 18 mins 28 April، 2025
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