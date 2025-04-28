طيران الاحتلال يشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 01:58

طيران الاحتلال يشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 39 mins 28 April، 2025
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