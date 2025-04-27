وزير الداخلية الإيراني: إخماد 80% من حريق ميناء رجائي وعمليات الإطفاء وصلت مراحلها النهائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 22:56

وزير الداخلية الإيراني: إخماد 80% من حريق ميناء رجائي وعمليات الإطفاء وصلت مراحلها النهائية

منذ 45 mins 27 April، 2025
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