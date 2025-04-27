سانا: رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 22:54

سانا: رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
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