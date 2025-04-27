وسائل إعلام يمنية: الطيران الأمريكي يشن 3 غارات على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 21:22

وسائل إعلام يمنية: الطيران الأمريكي يشن 3 غارات على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء

منذ 13 mins 27 April، 2025
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