كتائب القسام: استهدفنا دبابة “ميركفاه 4” صهيوينة بقذيفة “الياسين 105” شرق حی التفاح بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2025 - 18:16

كتائب القسام: استهدفنا دبابة “ميركفاه 4” صهيوينة بقذيفة “الياسين 105” شرق حی التفاح بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة