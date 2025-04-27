مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على احد رعاة الماشية في محيط “بركة النقار” جنوب بلدة شبعا من دون اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2025 - 18:16

مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على احد رعاة الماشية في محيط “بركة النقار” جنوب بلدة شبعا من دون اصابات

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة