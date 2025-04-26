ايران… أكثر من مئة مصاب في انفجار ضخم في ميناء رجائي ببندر عباس

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت بوقوع “انفجار هائل” وحريق في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

وذكرت تقارير رسمية أن الانفجار أسفر عن إصابة 50 شخصاً، في حصيلة غير نهائية حيث تتواصل أعمال الانقاذ، في حين أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية عن نقل قرابة الـ 115 مصاباً للمستشفيات إثر الانفجار.

هذا وأكدت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار لم يؤثر على منشآت الطاقة.

وكانت شدة الانفجار كبيرة لدرجة أنها أدت إلى تدمير بعض المباني والسيارات القريبة من مكان الحادث، في وقت لم تتوفر فيه معلومات دقيقة حتى الآن عن السبب المحتمل للانفجار.

هذا وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية في بيان، عقب انتشار أنباء عن انفجار وحريق في منطقة ميناء الشهيد رجائي، أن الانفجار لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمع التوزيع أو خطوط أنابيب النفط المتعلقة بالشركة في تلك المنطقة وأن المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حالياً دون انقطاع.

وبحسب هذا الإعلان، فإن جميع شركات النفط العاملة في المنطقة، من معدات وإمدادات الإطفاء والإنقاذ، على أهبة الاستعداد، لتقدم خدماتها بحسب منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

يُذكر أن ميناء الشهيد رجائي يعد أكبر وأكثر موانئ الحاويات في ايران تطوراً ويضم 12 رصيف حاويات و 30 رافعة وأنواع التجهيزات المتطورة ويلعب دوراً محورياً في الاقتصاد البحري للبلاد.

المصدر: مواقع إخبارية