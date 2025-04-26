زيلنسكي: مستعدون لشراء العدد اللازم من منظومات باتريوت والأمر لا يتعلق بمساعدات خيرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 00:42

زيلنسكي: مستعدون لشراء العدد اللازم من منظومات باتريوت والأمر لا يتعلق بمساعدات خيرية

منذ 19 mins 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة